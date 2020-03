aus Bruck an der Mur

Eine zauberhafte Lesung fand am Freitag, den 06.03.2020, im Wohlfühlladen Walfersam in Kapfenberg statt.

Die Autorin Adelheid Daschek las Ausschnitte aus ihrem Buch "Allium und Calaitins Zauberstab" vor. Die Kinder und auch die Erwachsenen lauschten gespannt der Geschichte, die die Autorin sehr spannend vorlas. Am Ende gab es begeisterten Applaus.

Die Kinder durften der Autorin fragen stellen und zum Schluss konnte man ein handsigniertes Buch der Autorin käuflich erwerben.

Das Buch ist bei Thalia im ECE in Kapfenberg und beim Morawa erhältlich