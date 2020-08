Figurstudio – So fühlen Sie sich wohl in Ihrer Haut

Ein neues ganzheitliches Figurkonzept in Bruck. Entspannt Abnehmen, Umfang reduzieren, Cellulite ade und dabei noch Fett verbrennen im Bodystyler mit Druckwellenmassage.

Stoffwechseltyp-Bestimmung mittels DNA-Test, Vital- und Nährstoffanalyse mittels Scan.

Diverse Diäten haben nicht den gewünschten Erfolg gebracht oder der berühmte Jo-Jo-Effekt hat zugeschlagen? Sie leiden an Cellulite und wissen nicht was man dagegen tun soll? Sie sind unzufrieden mit Ihrer Figur? Dann vereinbaren Sie jetzt einen persönlichen Kennenlerntermin um nur 19,90 Euro und ich erstelle Ihnen ein individuelles Figurkonzept.

