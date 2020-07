Frühstücken wie im Urlaub

Aus der Vielfalt der Köstlichkeiten am Buffet wählen, einen guten Kaffee genießen und in aller Ruhe frühstücken – so entspannt beginnt der Tag in den JUFA Hotels Mariazell ­­- Sigmundsberg und Mariazell Erlaufsee Sport-Resort. Die Hotels erstrahlen in neuem Glanze und verkörpern ganz den Charme des Mariazeller Landes.

Denn wer mit regionalen Spezialitäten, hausgemachter Marmelade und feinstem Kaffee von J. Hornig sowie einer großen Auswahl an Sonnentor Bio-Tees in den Tag starten möchte, kann sich nach Herzenslust verwöhnen lassen.

Ein reichhaltiges Genießerfrühstück vom Buffet gibt es hier sieben Tage die Woche von 7.00 Uhr bis 10.30 Uhr (am Wochenende sogar bis 11.00 Uhr) – und das schon um € 8,90 pro Person inkl. Heißgetränke.

Gegessen wird so lange, bis der Bauch voll beziehungsweise der Bewegungshunger der Kinder in den neu gestalteten Holz-Spielewelten gestillt ist – Happy Frühstück together!

Jeden Mittwoch Abend können sich Erholungssuchende außerdem beim Wellnessdinner im JUFA Hotel Mariazell – Sigmundsberg rundum verwöhnen lassen – Entspannung und Spaß im rundum erneuertem Wellnessbereich folgt ein genußvolles Abendessen.

www.jufa.eu/erlaufsee

www.jufa.eu/sigmundsberg