Bald ist Ostern und deswegen verlost Schokoloade & Co. in Bruck einen Geschenkkorb im Wert von € 50,-

Mit unserem Gewinnspiel des Monats gibt es Ende April eine/n glückliche/n Gewinner/in eines Geschenkkorbes voll mit bester Schokolade.

Die ersten Osterhasen werden bald zu sehen sein und in den Nestern werden wie jedes Jahr kleine oder größere Überraschungen warten. Eine Überraschung, die bei Kindern und Erwachsenen immer gut ankommt, ist Schokolade. Deswegen wird von Schokolade & Co. in der Roseggerstraße in Bruck an der Mur ein Geschenkkorb im Wert von € 50,- mit bester Schokolade aus Österreich verlost. Machen Sie gleich bei unserem Gewinnspiel mit!

Wenn Sie in Bruck sind, besuchen Sie Schokolade & Co. und lassen Sie sich von Geschenkideen und Dekorationsartikeln rund um Ostern und andere Festlichkeiten inspirieren.

Gewinnspiel des Monats April 2022

Schokoladige Grüße aus der Roseggerstraße.

MO-FR 09.00 - 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr

SA 08.00 - 12.30 Uhr

Kontakt und Info's

Schokolade & Co.

Roseggerstraße 10

8600 Bruck an der Mur

Tel. 03862 52847