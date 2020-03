Gleichenfeier für die Brucker Freibad-Tribüne

Mit Beginn der Bade- saison steht die sanierte Tribüne im Brucker Freibad wieder zur Verfügung.



Im Herbst 2019 wurde mit den umfassenden Sanierungsarbeiten an der denkmalgeschützten Tribüne im Brucker Freibad begonnen, pünktlich zu Beginn der Badesaison am 9. Mai soll alles fertig sein. Am vergangenen Donnerstag lud Bürgermeister Peter Koch gemeinsam mit Fachbereichsleiter Gernot Schwimmer und Vertretern der bauausführenden Firmen zur Gleichenfeier und Besichtigung des Baufortschritts auf die Baustelle. Die Abbruch- und Fundierungsarbeiten wurden planmäßig abgeschlossen, ebenso die Herstellung und das Versetzen der Fertigteile. Nun stehen noch die Abdichtungen, die Abschlussarbeiten am Beton sowie Stahlarbeiten und Pflasterungen am Programm. Gesamtkostenpunkt der Arbeiten: rund 800.000 Euro.

"Die Tribüne ist für viele Badegäste ein Herzensanliegen. Es ist dies ein weiterer Schritt in Richtung der Sanierung unseres Freibades. Wir wollen unseren Bürgern und auswärtigen Badegästen jedoch auch in Zukunft kein Spa, sondern weiterhin ein gemütliches und vor allem leistbares Badevergnügen bieten", so Bürgermeister Peter Koch.