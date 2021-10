Die Erweiterung des Ziegeleiweges bei der Auffahrt Hochfeld wurde am Montag offiziell fertiggestellt. Es ist dies das größte Straßenbauvorhaben der Stadt Bruck im heurigen Jahr.



Seit Mai wurde fleißig gearbeitet, am Montag wurde das Projekt offiziell für den Verkehr freigegeben – die Rede ist von der Auffahrt Hochfeld im Bereich Ziegeleiweg in Bruck. Nachdem in den letzten Jahren rund 200 neue Wohnungen in diesem Bereich entstanden sind und im Bereich Krecker Spitz in den nächsten Jahren noch etliche dazukommen werden, war eine Verbreiterung der Straße notwendig geworden. Zudem befindet sich dort die Zufahrt zum RotKreuz-Rettungszentrum, umso wichtiger war es, diese Straße den neuen Bedingungen anzupassen.

Reibungsloser Ablauf

Mehr als 4.000 m³ Material wurden in den letzten fünf Monaten bewegt, denn es musste die bestehende Böschung abgetragen werden. Mit Spritzbeton wurde der Hang schließlich gesichert, ein Zaun sowie eine Steinschlichtung errichtet, ein Gehweg auf der gegenüberliegenden Seite eingeplant und mehr als 4.000m² Straße asphaltiert, wie Thomas Fürstaller (Referatsleiter Infrastruktur und Verkehr der Stadt Bruck) und Werner Feuchtgraber (bauausführende Firma Granit) in einem Pressegespräch am Montag erläuterten. "Im Kreuzungsbereich wurde jetzt eine zweite Bushaltestelle errichtet, für die Fußgänger gibt es zudem eine neue Querungshilfe", erklärt Fürstaller.

Auch für Beleuchtung und Entwässerung – letzteres war in den vergangenen Jahren immer wieder ein Problem, vor allem bei stärkeren Regenfällen – ist nun ausreichend gesorgt.

Kosten: 1 Mio. Euro



Die Bauzeit betrug rund fünf Monate; investiert wurde in das größte Straßenbauvorhaben der Stadt Bruck für das Jahr 2021 rund eine Million Euro. "Die Errichtung der neuen Zufahrt stellt einen wichtigen Schritt dar, um die Attraktivität dieses Wohngebietes zu steigern und vor allem mehr Sicherheit zu gewährleisten", so Vizebürgermeisterin Andrea Winkelmeier, die beim Pressetermin den erkrankten Bgm. Peter Koch vertrat.