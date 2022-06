Volksschule, Mittelschule, Polytechnische Schule und Musikschule bekommen unter dem Überbegriff "Bildungscampus" in Mariazell ein neues Schulgebäude. Kostenpunkt: sicher mehr als 15,3 Millionen Euro.

MARIAZELL. Im Vorjahr hat man mit der Bildung des Schulclusters in Mariazell einen großen, wichtigen Schritt zur Standortsicherung vor allem der Polytechnischen Schule getan. Volksschule, Mittelschule und Polytechnische Schule werden gemeinsam verwaltet, Schulleiterin ist Michaela Schimmer.

Jetzt zieht man gebäudetechnisch nach und holt auch gleich die Musikschule mit mehr als 200 Schülerinnen und Schülern mit an Bord. Auf dem bestehenden Gelände entsteht ein neuer Bildungscampus, zum Teil wird saniert, zum Teil wird neu gebaut. Für die Projektentwicklung und -umsetzung wurde die Brucker Wohn- und Kommunalbau, eine 100-Prozent-Tochter der Brucker Wohnbau, beauftragt.

Das neue Schulzentrum

Mittelschule, Volksschule, Ganztagesschule und Polytechnische Schule werden in einem zusammenhängenden Gebäudekomplex zusammengefasst. Für den Hauptbereich der Pflichtschulen wurde eine funktionale Variante entwickelt, die das äußere Erscheinungsbild des bestehenden Baukörpers weitgehend belässt und mit untergeordneten Zubauten an drei Gebäudeseiten ergänzt werden. Die Zubauten betreffen die Verwaltung, zusätzliche Klassenräume für die Volksschulen und den Turnsaal für die Volksschule.

Im Erdgeschoß soll künftig eine Ganztagesbetreuung integriert werden.

Der Plan des neuen Schulzentrums hängt bereits an der Schultafel.

Die "neue" Musikschule

Die Musikschule soll sich zukünftig in einem Teilbereich des historischen Objektes in der Morzingasse ausdehnen können – im Bereich der ehemaligen Volksschule.

Der vorhandene Bewegungsraum soll zu einem Auftrittsraum mit rund 100 Sitzplätzen für die Musikschule umgebaut werden.

Nachhaltige Klimaziele

Die Zubauten werden zum größten Teil aus Holz bestehen, auf dem Dach wird eine Fotovoltaikanlage montiert, geheizt wird mit der bereits vorhandenen Fernwärme der Stadtbetriebe Mariazell.

Der Schulkomplex beansprucht in Summe 5.800 Quadratmeter, die Musikschule immerhin 1.020 Quadratmeter (inklusive Konzertsaal). 3.000 Quadratmeter können saniert werden, 2.800 Quadratmeter entfallen auf den Zubau.

Der Zeitplan

Baubeginn soll im Frühjahr des nächsten Jahres sein. Da ein Umbau bei laufendem Schulbetrieb nicht möglich ist, muss für die Mittelschule ein Ausweichquartier gefunden werden. "Dies könnte durchaus die ehemalige Volksschule in Gußwerk sein, aber wir prüfen noch andere Alternativen", erklärte Bürgermeister Walter Schweighofer bei der Projektvorstellung.

Die Volksschüler müssen nicht ins Ausweichquartier. "Der neue Volksschulbereich wird beim Bau bevorzugt abgehandelt. Ist der neue Komplex fertig, siedeln die Kinder vom alten in den neuen Trakt", sagte Heinz Karelly von der Brucker Wohnbau.

Fertig soll das neue Schulzentrum zu Jahresbeginn 2025 sein. Einen geordneten Schulbetrieb im neuen Bildungscampus ist ab Herbst 2025 möglich.

Baubeginn für den Um- und Neubau der Musikschule ist im Frühjahr 2025, Fertigstellung ist für Juni 2026 geplant.

Die Kostenfrage

Mit Stand 2020 betrug der Kostenrahmen für das Gesamtprojekt rund 15,3 Millionen Euro. "Dieser Preis wird nicht zu halten sein. Die eklatanten Preissteigerungen auf dem Bausektor werden wir berücksichtigen müssen. Eine exakte Kalkulation ist aber erst möglich, wenn das Vergabeverfahren abgeschlossen ist", sagt Helmut Krammer, Obmann der Brucker Wohnbau.

Der neue Bildungscampus wird auch vom Land Steiermark großzügig unterstützt. "Wir haben so lange nicht Ruhe gegeben, bis wir es geschafft haben, dass unser Campus als ein gemeinsames Förderprojekt anerkannt wurde", so Bgm. Schweighofer. Pflichtschulen und Musikschulen gehören nämlich zu unterschiedlichen politischen Ressorts.

Zum Mariazeller Schulsprengel gehören auch noch die Gemeinden Wildalpen, Mitterbach, Annaberg und Puchenstuben. Auch diese Gemeinden werden sich anteilsmäßig am Bau beteiligen. "Noch wäre es nicht seriös, den Anteil der Mariazeller Stadtgemeinde herauszurechnen, dazu bedarf es exakterer Berechnungen", so Walter Schweighofer.

Der lange Weg zur Umsetzung

Bereits 2016 hat man in Mariazell über einen Neubau der Schule nachzudenken begonnen. Die Schule an diesem Standort gibt es seit 1979. "Die Idee eines kompletten Neubaus war schnell vom Tisch, das wäre unfinanzierbar gewesen", so Bgm. Walter Schweighofer. Im Jahr 2019 hat die Brucker Wohnbau den Auftrag erhalten, einen Plan für diesen Bildungscampus zu entwickeln. Wenn die Musikschule 2026 fertig ist, dann kann man von der Idee bis zur endgültigen Fertigstellung mit zehn Jahren rechnen.

"Für uns hat sich schnell herausgestellt, dass der bestehende Standort wegen seiner großflächigen Areals ideal für einen Schulstandort ist, zumal die bestehende Bausubstanz und auch die architektonisch Gestaltung in einem guten Zustand sind", erklärte Heinz Karelly.

Zur Brucker Wohnbau

Für die Brucker Wohnbau ist das Mariazellerland nichts Unbekanntes. ""Wir haben mit dem Neubau des Rüsthauses, des Gesundheitszentrums, der Rot-Kreuz-Ortsstelle und des Pensionistenheimes bereits mehrere Bauprojekte erfolgreich umgesetzt", erklärt Helmut Krammer.

So funktioniert der Schulcluster in Mariazell:

