Gut beraten ins Berufsleben

Das BIZ-Team des AMS Bruck unterstützt Interessierte bei Fragen zu Ausbildung, Beruf und Karriere.

Ob Jugendliche, Arbeitsuchende oder Beschäftigte mit dem Wunsch nach beruflicher Umorientierung – das Berufs-Infozentrum (BIZ) im AMS Bruck ist die erste Anlaufstelle rund um Berufswahl, Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen. Das BIZ-Angebot steht allen Menschen kostenlos zur Verfügung, also auch Personen, die nicht beim AMS als arbeitslos gemeldet sind.

Brucker Team

Die beiden BIZ-Beraterinnen in Bruck Sabine Remitz-Wieland und Sandra Stark informieren Interessierte über die vielfältige Bildungslandschaft in Österreich – unter anderem auch über die zahlreichen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die derzeit vom AMS im Rahmen der bundesweiten Corona-Joboffensive angeboten werden.

Das BIZ-Team steht zudem bei allen Fragen zu den Themen Qualifizierung und Umorientierung mit Rat und Tat zur Seite: Ein Interessenstest klärt vorab persönliche Stärken und Neigungen ab und ist oftmals die Grundlage für die weitere Berufsentscheidung. Im Zuge einer ausführlichen Bildungs- und Berufsberatung - online, telefonisch oder in Einzelfällen auch persönlich – stehen mögliche Berufs- und Karrierewege im Mittelpunkt. Unterstützung gibt es zudem auch beim Erarbeiten von Bewerbungsstrategien.

Zusätzlich bieten die BIZ-Expertinnen regelmäßig Veranstaltungen zu vielen Themen rund um Arbeitsmarkt, Beruf und Bildung an und führen verschiedenste (Online-)Workshops für Schulklassen ab der 7. Schulstufe durch. Bei Interesse an einer Bildungs- und Berufsberatung ist das Brucker BIZ-Team unter der Tel.Nr. 50 904 601 656 oder per Mail unter biz.bruckmur@ams.at erreichbar.

Mehr Infos gibts auf der Homepage www.ams.at.