Der Großhändler Hausmann mit Firmensitz in Bruck unterstützt die Tanz-Weltmeisterschaft von Special Olympics nicht nur finanziell. Auch 40 Mitarbeiter sind als freiwillige Helfer vor Ort.

Hausmann ist nicht nur Großhändler und Arbeitgeber von 330 Menschen an acht Standorten, sondern vor allem auch ein Familienunternehmen, das sich durch sein soziales Engagement auszeichnet. Jährlich vergibt der Betrieb den "Georg Hausmann-Preis" - auch bekannt als "Harlekin", an Einrichtungen die sich um das Wohl von Kindern bemühen.

Wenig verwunderlich also, dass man sich auch dazu entschieden hat, die Special Olympic Österreich zu sponsern. Dieses internationale Event steht im Zeichen der Inklusion und Diversität. Doch Haus mann ist nicht nur finanzieller Unterstützer, bei der Premiere der TanzSport-Weltmeisterschaft in Graz am 20. August werden auch 40 Mitarbeiter als freiwillige Helfer mit anpacken. Und auch Kunden können einen Beitrag dazu leisten und die österreichischen Athleten unterstützen: Mit einer Ein-Euro-Spende an der Kasse.

100 Athleten in Graz am Start

Am 20. August wird Graz mehr als 100 Athleten aus mehr als 15 Nationen bei der ersten Special Olympics Tanzsport-Weltmeisterschaft begrüßen. Athleten mit intellektueller Beeinträchtigung treten in vier Kategorien (Solos, Duos, Paare und Teams) in den vier Disziplinen Ballroom, Streetdance, Performing Arts und Specialty an. Dance Sport wurde 2019 von Special Olympics offiziell anerkannt und wird somit auch Teil der zukünftigen World Winter Games sein. Special Olympics ist seit mehr als 27 Jahren in Österreich aktiv und hat rund 2.000 Athleten, die jedes Jahr an mehr als 100 Sportwettkämpfen im ganzen Land teilnehmen.