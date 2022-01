Die Newton-Boulderhalle in der ehemaligen Heim&Haus-Filiale in Kapfenberg hat seit Sonntag geöffnet.



KAPFENBERG. Das "Bouldern" , also das Klettern in Absprunghöhe ohne Seil, erlebt derzeit einen regelrechten Boom. Seit Sonntag kann man diese Sportart auch in Kapfenberg in der Grazer Straße 94 (ehemalige Heim&Haus-Filiale) ausüben. Freuen kann man sich dabei auf diverse Boulder in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, dicken Sturzmatten, einem Kilterboard (Boulderfläche, deren Neigung hydraulisch verstellbar ist), ein Café mit Getränken und Speisen in einer gemütlichen Atmosphäre und natürlich gute Stimmung.

Egal ob Anfänger oder Leistungssportler, im Newton ist für jeden etwas dabei. Bürgermeister Fritz Kratzer und Sportreferent Mathias Jentner besuchten die Eröffnung und wurden von den Inhabern der Boulderhalle Newton zu einer Besichtigung mit praktischen Einblicken in diese Sportart eingeladen.

