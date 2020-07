2020 ist ein ohne Zweifel außergewöhnliches Jahr, um ein neues Unternehmen zu gründen, mit besonderen Herausforderungen – aber auch ungeahnten Chancen? Wie geht es Start-ups in der aktuellen Situation, und welche kreativen Strategien wenden sie an, um diese zu meistern?



Antworten auf diese Fragen gibt es beim Jour Fixe „Gründungs-Netzwerk“ der AREA m styria am Donnerstag, dem 6. August, ab 17 Uhr im Gewerbezentrum Leoben, Prettachstraße 51 – ein gemütlicher Austausch für Gründerinnen und Gründer und solche, die es werden wollen. Lernen Sie einfallsreiche Praxisbeispiele kennen, teilen Sie Ihre Erfahrungen mit – und genießen Sie innovative Genüsse aus der Region.

Die Teilnahme ist kostenlos, aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung unter office@areamstyria.com ersucht.

Mehr Infos zu den Angeboten der AREA m styria Gründungs-Offensive unter

https://www.areamstyria.com/gruendung.htm.