Im August hätten die Planungen von Steiermark Tourismus mit den Partnern für den 24. Steiermark-Frühling von 25. bis 28. März 2021 für gut 150.000 Gäste begonnen. Allerdings sind Großveranstaltungen weiterhin nicht möglich, sodass auch der nächste Steiermark-Frühling schweren Herzens abgesagt werden muss.

Steiermark Tourismus als Veranstalter hat sich diese Entscheidung in den letzten Wochen nicht leicht gemacht und viele Durchführungs-Szenarien durchgespielt. Anders als z. B. eine Sportgroßveranstaltung ist ein Steiermark-Frühling ohne Publikum jedoch nicht machbar, da der Austausch zwischen Gastgeber und Gast den Kern der Veranstaltung darstellt. Ziel ist dabei, Urlaubsvorfreude und steirisches Lebensgefühl zu vermitteln bzw. einen regen, persönlichen Austausch mit den Gästen zu ermöglichen. Beides kann nach derzeitigem Stand in der Coronakrise nicht sichergestellt werden.

An Marketing-Ideen, dem Wiener Gast auch im nächsten Jahr die Steiermark als Urlaubsdestination ans Herz zu legen, wird gearbeitet. Konkret wird es weiter darum gehen, einen Urlaub und die Steiermark als Genussdestination zu verbinden.