Investitionen in die Infrastruktur wie Straßenbauprojekte sowie Kanal- und Wasserleitungssanierungen standen im Zentrum der aktuellen Brucker Stadtratssitzung. Der öffentliche Verkehr im Stadtteil Oberaich wird neu ausgerichtet.

BRUCK/MUR. Im Zuge der Planungsarbeiten zum geplanten Radfahren gegen die Einbahn in der Herzog-Ernst-Gasse musste festgestellt werden, dass es massiven Widerstand von der Bevölkerung gegen diese geplante Radwegführung gibt. Um diese Bedenken zu zerstreuen, wird das Kuratorium für Verkehrssicherheit noch einmal beauftragt, die vorhandene Planung zu überprüfen und Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten.

Im Herbst fertig

Die viel befahrene Landskronstraße befindet sich zwischen dem Gartencenter Schacherl und dem Gasthaus Kuhness in einem schlechten Zustand. An einer Sanierung führt laut Straßenexperten kein Weg vorbei. „Ich freue mich, dass diese lang ersehnte Sanierung bis Herbst umgesetzt wird“, sagt Bürgermeister Peter Koch.Während der Bauarbeiten wird eine Umfahrung eingerichtet.

Im Stadtteil Oberaich wird der öffentliche Verkehr neu ausgerichtet. Die Linie 810 Bruck - Niklasdorf - Leoben wird ab 11. Juli von der MVG und nicht mehr vom Postbus betrieben. Hier kommen zu Schul- und Ferienzeiten zum bisherigen Fahrplan fünf Fahrten pro Tag dazu.

Dirtline und Pumptrack werden auf der Murinsel gebaut.

Investitionen in Höhe von 240.000 Euro gibt es auch in den Bereichen Wasser und Kanal. So ist im Bereich St. Dionysen- Paulahofsiedlung, in der Marburger Straße, Wüstenroter Straße und Mozartgasse sowie die Eisenwerkgasse eine Kanalsanierung erforderlich.

Auf der Murinsel entstehen im Anschluss an die ESV-Tennisanlage eine Dirtline (Sprungschanzenspur) und ein Pumptrack (Fahrradrundkurs).



