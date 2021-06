Mit einem Klick zum Lehrplatz

Online-Lehrstellenbörse des AMS Bruck bringt am 17. Juni Jugendliche mit Betrieben zusammen.

Schnell und unkompliziert zum passenden Lehrplatz: Bei einer virtuellen Lehrstellenbörse am Donnerstag, dem 17. Juni, bringt das AMS Bruck Jugendliche auf der Suche nach einem Lehrplatz mit Firmen aus der Region zusammen an einen Tisch. Die vier teilnehmenden Betriebe suchen Lehrlinge für die Bereiche KFZ, Metall, Einzelhandel sowie Gastronomie. "Eine Online-Lehrstellenbörse ist für die Jugendlichen eine tolle Möglichkeit, an einem Tag gleich mehrere Unternehmen kennenzulernen und sich über die angebotenen Lehrberufe zu informieren", sagt Regina Eherer, Abteilungsleiterin im AMS Bruck.



Schon jetzt anmelden

Anmelden können sich Jugendliche schon jetzt für diese virtuelle Lehrstellenbörse, und zwar telefonisch unter der Nummer 050 904 601 656 oder per Mail unter biz.bruckmur@ams.at.

Foto: Ekatarina Paller

hochgeladen von WOCHE Bruck/Mur

Wichtiger Übergang

Die Beratung und Unterstützung von Jugendlichen, die gerade am wichtigen Übergang von der Schule zum Beruf stehen, sowie auch deren Eltern spielt überhaupt eine große Rolle im AMS Bruck: Die beiden Beraterinnen im Berufs-Infozentrum (BIZ) des AMS in Bruck an der Mur, Sabine Remitz-Wieland und Sandra Stark, informieren Jugendliche gerne über Ausbildungsmöglichkeiten und Berufschancen, haben doch Schülerinnen und Schüler gerade zu Beginn der Berufswahl viele Fragen. Hier gibt das BIZ-Team Orientierung, um sich entscheiden und den eigenen Weg gehen zu können.

Übrigens: Auf der AMS-Homepage können sich Jugendliche auch direkt als lehrstellensuchend anmelden.