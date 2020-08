Die Trafik im Eurospar in Bruck hat einen neuen Inhaber. Amilton de Oliveira übernahm die stark frequentierte Trafik in der Bahnhofsstraße 3 von Ingrid Bodensteiner. Der frühere Fußballprofi, der in den 80er- und 90er-Jahren bei DSV Alpine über 200 Spiele in der Bundesliga absolvierte und am Ende seiner Karriere auch für den SC Bruck aktiv war, wagt mit 54 mit "Oli's Tabaccheria" den Schritt in die Selbstständigkeit. Zuletzt war Oliveira bei der Bezirkshauptmannschaft Leoben beschäftigt. Die beiden seit Jahren in der Trafik beschäftigten Mitarbeiterinnen werden von Oliveira übernommen. Zum Einstand gab es ein großes Eröffnungsfest vor dem Eurospar, bei dem sich Vizebürgermeisterin Susanne Kaltenegger mit einem Geschenk der Stadt Bruck einstellte und dem Neo-Unternehmer viel Erfolg für die Zukunft wünschte. Zahlreiche frühere Wegbegleiter aus der Fußballszene schlossen sich den Glückwünschen an.