Ein Paradigmenwechsel in der Kinder- und Jugendhilfe des Sozialhilfeverbandes (SHV) Bruck-Mürzzuschlag hat bewirkt, dass in den letzten drei Jahren rund 3,2 Millionen Euro eingespart werden konnten.



BRUCK/MÜRZZUSCHLAG. Auf Initiative des damaligen Soziallandesrates Siegi Schrittwieser wurde im Jahr 2014 die Kinder- und Jugendhilfe auf neue Beine gestellt; das Projekt "JuWon" (Jugendwohlfahrt neu) wurde ins Leben gerufen und der Bezirk Bruck-Mürzzuschlag dafür als Pilotregion ausgewählt. Jetzt haben die SHV-Verantwortlichen – Obmann Bgm. Peter Koch, sein Stellvertreter Bgm. Fritz Kratzer und LAbg. Bgm. Stefan Hofer – gemeinsam im Rahmen einer Pressekonferenz Bilanz gezogen; und das gibt Grund zur Freude, denn: "Das vorgegebene Budget für die Kinder- und Jugendhilfe im Bezirk konnte in den letzten drei Jahren um rund 3,2 Millionen Euro unterschritten werden", erklärt Bgm. Stefan Hofer. "Ich bin stolz, dass ich als sein zuständiger Mitarbeiter mit dem damaligen Soziallandersrat Schrittwieser dieses Projekt initiieren durfte. Dieses Projekt beweist, dass, manchem Unkenruf zum Trotz, im Sozialbereich gute Arbeit geleistet und mit dem zur Verfügung gestellten Geld sparsam gewirtschaftet wird."

Überarbeitetes Konzept



Erreicht wurden die Einsparungen in erster Linie durch die Überarbeitung des bisherigen Konzeptes: "Bislang gab es einen recht starren Leistungskatalog, wo grob gesagt die Jugendlichen an einen Katalog angepasst wurden. Jetzt wird aber für jeden Minderjährigen ein individuelles Konzept erarbeitet, die Leistung also an den jeweiligen Jugendlichen angepasst. Damit konnte die Effizienz gesteigert und Kosten eingespart werden", so Hofer weiter.

Besonders erfreulich für den SHV ist nun, dass das Land Steiermark beschlossen hat, zehn Prozent der erreichten Einsparungen an den SHV zu erstatten, der diese Summe wiederum für Präventionsprojekte in der Kinder- und Jugendhilfe verwenden muss. „Dies stellt für den Sozialhilfeverband eine zusätzliche finanzielle Entlastung dar und wird eine tolle Unterstützung für unsere Vereine und Organisationen sein, die in diesem Bereich Tag für Tag eine unverzichtbare Arbeit leisten“, freut sich Bgm. Fritz Kratzer.

Zu den Hintergründen



Der Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurde 2014 als Pilotregion für dieses Projekt ausgewählt. Neben passgenauen Hilfen, einer Steigerung der Präventionsmaßnahmen und einem größeren Augenmerk auf die Elternarbeit, wurde auch ein neues Finanzierungsmodell in Form eines dreijährigen Globalbudgets im Zuge des Projektes umgesetzt. Insgesamt sollte dadurch die Effizienz und die Effektivität gesteigert werden. Nach mehrjähriger Erprobung kann nun zufrieden Bilanz gezogen werden. Juwon hat sich bewährt und wurde mittlerweile in allen steirischen Bezirken ausgerollt.

