Rekord-Sieg für die Hirtner-Edelbrände (+Video)

Bislang einzigartige fünf Landessiege haben Gusti und Hubert Hirtner aus St. Lorenzen eingeheimst.



Mit ihren Produkten Birnenbrand, Roter Williamsbirnenbrand, Marillenbrand, Gin "Lorentschin" und Rum haben Gusti und Hubert Hirtner aus St. Lorenzen etwas geschafft, das bislang noch niemand geschafft hat: Sie holten bei der Steirischen Landesbewertung "Edelbrenner des Jahres 2020" insgesamt fünf Landessiege – das ist einzigartig in der Geschichte dieser Bewertung. "Wir sind natürlich sehr stolz auf die Auszeichnungen. Wir haben zwar gewusst, dass wir einige richtige 'Bomber' dabei haben, dieses Ergebnis war dann aber doch eine Überraschung für uns", so Hubert Hirtner.

Der Lohn für die Mühen

Für ihn ist dieser Erfolg aber keine "Glückssache", sondern der Lohn für die Mühen. "Denn wir wissen genau, wieviel Arbeit dahinter steckt, um so eine Qualität überhaupt hervorbringen zu können", so Hirtner, der seinem Lieblingshobby gemeinsam mit Ehefrau Gusti seit über 20 Jahren frönt und dafür praktisch jede freie Minute aufwendet.

Das beginnt schon bei der Auswahl des richtigen Obstes: "Wir kaufen nur hochwertigstes Obst und schauen uns unsere Lieferanten ganz genau an. Und oft haben wir auch Sonderwünsche, damit wir das Beste herausholen", so Gusti Hirtner.

Bei der Gärung wird alles pingelig genau kontrolliert und auch dokumentiert. Auch die Auswahl der am besten geeigneten Gärzusätze ist eine Wissenschaft für sich. "Da steckt sehr viel Erfahrung aus den letzten Jahren dahinter, darum ist auch die genaue Dokumentation so wichtig", erklären die beiden. In der aklingenden Gärung wird dann nach dementsprechenden Parametern destilliert; die Lagerung erfolgt dann in Glas- oder Edelstahlbehältern, bevor das Endprodukt dann mit Urgesteinswasser auf Trinkstärke eingestellt wird.

Die beiden sind überzeugt: "Es ist bei uns das Gesamtpaket, das einfach stimmt. An oberster Stelle steht für uns immer die Qualität und wir sind beide mit vollster Leidenschaft dabei – ich glaube, das spüren die Leute auch", ist sich Hubert Hirtner sicher.

Ungewisse Zukunft

Nun ist es für die beiden an der Zeit, sich Gedanken über die Zukunft zu machen, denn eine innerfamiliäre Übernahme des Betriebes ist aus jetziger Sicht nicht machbar. "Wir sind aber beide bereits in Pension und es ist vernünftig, darüber nachzudenken, wohin die Reise gehen wird."