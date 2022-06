Ein 68-jähriger Landwirt ist in Kindberg bei Heuarbeiten mit seinem Traktor über eine Wiese in einen Bach gestürzt. Der Rettungshubschrauber transportierte den Schwerverletzten in das LKH Bruck an der Mur.

KINDBERG. Zu einem Unfall ist es am 28. Juni gegen 14 Uhr bei einer Wiesenquerung in Kindberg gekommen. Der Traktor eines 68-jährigen Landwirts rutschte dabei nach rechts weg, durchstieß einen Zaun und stürzte in Richtung eines Bachs. Dabei überschlug sich das Fahrzeug.

Neben Feuerwehr waren das Rote Kreuz, die Bergrettung sowie ein Notarzt im Einsatz.

Der Landwirt wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Die Frau (69) des Mannes beobachtete den Vorfall und verständigte die Einsatzkräfte. An der Erstversorgung des Verletzten waren Rettung, Feuerwehr, Bergrettung sowie ein Notarzt beteiligt. Die Crew des Rettungshubschraubers C12 transportierte den Mann in das LKH Bruck an der Mur.

