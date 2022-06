Die steirischen Grünen touren derzeit durch die Regionen, um über die Möglichkeiten des Umstiegs auf saubere Heizsysteme zu informieren. Ein sehr interessiertes Publikum gab es im JUFA im Weitental in Bruck.

BRUCK/MUR. Als Expert:innen und Auskunftspersonen standen zur Verfügung: Die Energiesprecherin der Grünen im Landtag LAbg. Lara Köck, der Grüne Bundesrat Andreas Lackner sowie die beiden Gründer der Brucker BIO Fernwärme Hannes Merl und Leo Riebenbauer, der auch Geschäftsführer des Büros für Erneuerbare Energie Pinggau ist.

Heizsysteme umstellen

Lara Köck freut sich über den großen Zuspruch: „Auf unserer Tour durch die steirischen Bezirke hat sich in den letzten Wochen gezeigt, dass sehr viele Menschen bereit sind, ihre Heizsysteme umzustellen. Die im Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz EAG beschlossenen Fördermöglichkeiten sind ein großer Anreiz, in saubere Energie zu investieren. Wir müssen jetzt alle Kraft in den Ausbau der erneuerbaren Energien setzen, hier zählt wirklich der Beitrag jedes und jeder einzelnen, vielen Dank dafür.“

Regionale grüne Energie

Bundesrat Andreas Lackner fügt hinzu: „Gerade hier in Bruck an der Mur gibt es mit der Biowärme ein kraftvolles Beispiel, wie regionale grüne Energie intelligent und effizient genutzt wird, indem Biomasse aus der waldreichen Region und die Abwärme der Papierfabrik bereits große Teile der Stadt mit Wärme versorgen."