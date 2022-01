Anhaltender Corona-Einsatz, viele neue Herausforderungen aber auch viele neue Mitarbeiter und ein starker Zusammenhalt in der Mannschaft prägten das abgelaufene Jahr 2021 beim Brucker Roten Kreuz.

In 47.969 freiwilligen und unbezahlten Stunden standen über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Brucker Roten Kreuzes im letzten Jahr im Einsatz. Der größte Teil – rund 38.500 Stunden - entfielen auf den Rettungs- und Notarztrettungsdienst. Fast 4.000 Stunden waren die Mitarbeiter der Team Österreich-Tafel im Einsatz. Viele weitere Hilfsangebote (Erste-Hilfe-Kurse, Blutspenden, Rufhilfe) konnten Corona zum Trotz weitergeführt oder ausgebaut werden – gerade in den Sozialen Diensten und bei der Jugendarbeit war aber auch vieles nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich.

„Wir sind unglaublich stolz und dankbar, dass uns so viele Mitarbeiter in ihrer Freizeit unterstützen, sich tatkräftig einbringen und da sind, wenn wir sie brauchen. Ohne dieses Engagement wären viele Angebote einfach nicht möglich.“ so Ortsstellenleiter Helmut Maier. „Im heurigen Jahr hoffen wir, dass sich die Lage soweit normalisiert, dass auch die Jugendarbeit und die Angebote der Sozialen Dienste wieder aufgenommen und ausgebaut werden können.“

Beste Ausbildung

Worauf man in Bruck besonders stolz ist: im Jahr 2021 konnten 18 neue Freiwillige gewonnen und als Sanitäter ausgebildet werden und seit 2021 sind alle Brucker hauptamtlichen Rettungsdienst- Mitarbeiter als Notfallsanitäter (höchste nichtärztliche Qualifikation im Rettungsdienst) ausgebildet.

„Die Mitarbeiter fühlen sich einfach wohl beim Roten Kreuz – wir alle sorgen für ein gutes Klima unter den ehren- und hauptamtlichen Kollegen und unseren Zivis. Das war und ist umso wichtiger, weil es durch Corona so viele Einschränkungen bei den sozialen Aktivitäten gab und gibt.“ so der Dienstführende der Ortsstelle Christian Schlagbauer .

Andrang ist groß

Seit 2021 wird die Team Österreich-Tafel als gemeinsames Projekt von den beiden RotKreuz-Ortsstellen Bruck und Kapfenberg betrieben. Jeden Samstag stehen hier bis zu 20 Mitarbeiter im Einsatz, fahren mit zwei bis drei Fahrzeugen zahlreiche Unternehmen an und verteilen Lebensmittel und Hygieneprodukte an mehr als 300 Menschen.

„Der Andrang bei der Tafel ist nach wie vor ungebrochen groß und die kontaktlose Ausgabe stellt uns immer wieder vor große Herausforderungen.“ weiß Waltraud Rieder als Leiterin der Tafelausgabestelle Bruck, die gleich noch einen Spendenaufruf anhängt. „Wir sind immer auf der Suche nach Großspendern für Sackerln und Tragtaschen um die Ausgaben bestmöglich vorbereiten zu können.