Sturmeinsätze in der Breitenau

Zwei Sturmeinsätze waren am Sonntag, 30. Jänner, von der Freiwilligen Feuerwehr Breitenau zu bewältigen.

Der erste Einsatzort in den frühen Morgenstunden war die L104 Breitenauerlandesstraße am Strassegg. Durch den Sturm wurden Bäume entwurzelt und lagen über der Landesstraße.

Die Feuerwehr Breitenau sicherte die Gefahrenstelle ab. Durch Lichtmasten wurde diese ausgeleuchtet und anschließend wurden die Bäume mit der Motorsäge entfernt.

Gegen Mittag brachte der starke Sturm im Tiefenbachgraben mehrere Bäume zu Fall. Diese blockierten die Gemeindestraße. Mithilfe von Motorsäge und Seilwinde konnten die Bäume entfernt und die Straße wieder passierbar gemacht werde