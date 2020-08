Im August erwartet die Gäste auf der Citybeach-Sommerbühne des dachbodenTHEATERs 2.0 am Schiffländ ein hochkarätiges Kulturprogramm.

Am 12. August lässt die Posch Prather Connection, bestehend aus der aus Chicago stammenden Blueslegende Zach Prather und der Band um den gebürtigen Steirer Hermann Posch, den Blues hochleben. Die Woche darauf strapaziert Joesi Prokopetz die Lachmuskeln des Publikums. Am 26. August widmet Rebecca Anouche mit Band der großartigen Country-Swing und Rockabilly Queen Patsy Cline einen Abend am Brucker Stadtstrand. Und am 2. September bringt Mario Tomic mit erfahrenen Poetinnen und Poeten performte Literatur auf die Murstiege.

dachbodentheater-Sommerbühne 2020

jeweils 20 Uhr, Murstiege Schiffländ

bei Schlechtwetter im dachbodenTHEATER 2.0, Roseggerstraße 18

Mi, 12. August 2020 - Posch Prather Connection - Blues, Rock

Mi, 19. August 2020 - Joesi Prokopetz „Das Pestigste“ - Kabarett

Mi, 26. August 2020 - Rebecca Anouche & Band „Missing Patsy“

Mi, 2. September 2020 - 30. Slam an der Mur - Poetry Slam

Die Veranstaltungen werden unter Einhaltung der vorgeschriebenen Maßnahmen und Sicherheitsvorgaben durchgeführt.