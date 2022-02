Die beliebte Semesterferienaktion der Stadtgemeinde Kapfenberg soll auch heuer wieder allen Kapfenberger Kindern und Jugendlichen spannende und unvergessliche Ferien bereiten.



KAPFENBERG. Damit die heurigen Semesterferien für Kapfenberger Kinder und Jugendliche trotz Corona-Pandemie spannend und actionreich werden, dafür soll ein buntes aber vor allem auch sportliches Freizeitprogramm in den Semesterferien sorgen. Sportlich aktiv sein können die jungen Menschen beim Schi- oder Snowboardkurs in Turnau, beim Schwimmen im Hallenbad, beim Klettern in der Alpinschule Nolimit, beim Horseball im Zentrum für Therapeutische Reiten, bei den beliebten Tanzworkshops von Judith-Elisa Kaufmann oder auch beim Bouldern in der neuen Halle in Kapfenberg.

Informationen:

Stadtgemeinde Kapfenberg

Abteilung Schule, Jugend und Kultur

Schinitzgasse 2

8605 Kapfenberg

Tel.: +43 (3862) 225 01-1601

Mail: eveline.schagawetz@kapfenberg.gv.at

Anmeldungen und genaues Programm auf dem Onlinebuchungsportal Venuzle:

So finde ich den Link:

Auf der Homepage der Stadtgemeinde Kapfenberg www.kapfenberg.gv.at – auf der Startseite > Freizeit > Kinder und Jugend > Kinder- und Jugendveranstaltungen finden Sie den Link Venuzle

Bitte diesen Link öffnen und gewünschten Kurs anklicken!

