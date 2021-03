Das Ratschen zu Ostern hat Tradition. Wir zeigen, wie man sich ganz einfach selbst eine Ratsche basteln kann..

"Wir ratschen, wir ratschen den englischen Gruaß, dass jeder katholische Christ beten muaß, fallts nieder, fallts nieder auf eure Knie, und bet's drei Vaterunser und drei Ave Marie!" In manchen Orten hört man an den Kartagen zu Ostern diesen Spruch, laut schreiend vorgetragen von Ministranten des jeweiligen Ortes und begleitet von lautstarkem Ratschen. Im heurigen Jahr wird aber, so wie auch schon im Jahr 2020, dieses alte Brauchtum aufgrund der geltenden Corona-Verordnungen nicht in gewohnter Form gelebt werden können. Aber was bedeutet das Ratschen eigentlich?

Alte Tradition

"Nach alter Tradition wird an den stillen Kartagen keine Glocke geläutet. Es lautet im Brauchtum, dass am Gründonnerstag die Glocken nach Rom fliegen. Anstelle des Glockengeläuts wird geratscht", heißt es im Buch "Altes Brauchtum und Volkskultur im Mürztal", erfragt und aufgenommen von Mitgliedern der Mürztaler Trachtenvereine.

Das Vorrecht zum Ratschen haben wohl überall die Ministranten, aber nicht selten mischen sich auch andere Kinder unter die Ratscher.

Dass das Interesse daran auf jeden Fall da ist, merken die Trachtenvereine des Mürztales, wenn sie ihr alljährliches Osterbasteln veranstalten, wie auch Andreas Handler vom Trachtenverein Hochecker-Phönix Mürzzuschlag bestätigen kann: "Schon seit Jahren veranstalten wir in Mürzzuschlag am Samstag vor Palmsonntag einen Bastelvormittag mit Palmbuschenbinden, Ratschenbauen und Ostereier färben. Das gibts auch in vielen anderen Orten. Und da sind die Kinder immer mit Begeisterung dabei."

Weil aber heuer alle Veranstaltungen abgesagt werden mussten, zeigt Andreas Handler in einem Video (siehe oben), wie man sich in wenigen Schritten selbst eine Ratsche basteln kann. Was man dazu braucht, sehen Sie unten, den Rest erfahren Sie im Video. Gutes Gelingen!

Benötigte Materialien

Um eine Ratsche selber basteln zu können, braucht man folgende Materialien:

•drei (Fichten-)Holzleisten mit den Maßen 200x20x20 mm

•ein Buchensperrholzbrett mit 230x60x3 mm

•ein Ratschenrad (Buche) mit 50 mm Durchmesser

•ein Buchenrundstab mit einem Durchmesser von 8x90 mm

•zwei Beilagenscheiben M8

•zehn Nägel 15 mm

•Holzleim

Als Werkzeug dienen ein kleiner Hammer, eine feine Säge (am besten eine Laubsäge), zwei Bohrer mit 8 und 9 mm Durchmesser sowie eine Bohrmaschine, Lineal und Bleistift. Als Arbeitsort sucht man sich am besten einen großen Tisch, wo man genug Platz hat und man keinen Schaden anrichten kann. Mit den Vorbereitungsarbeiten (sägen und bohren) sollte die Ratsche in rund einer Stunde fertiggestellt werden können.