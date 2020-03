Bilanz des Integrationsreferenten

aus Bruck an der Mur

Fünf Jahre war Christian Seidl als KPÖ-Gemeinderat auch Integrationsreferent des Kapfenberger Gemeinderates. Mit 22. März endet seine Arbeit, er selbst tritt künftig bei der Liste Vogl an. "Das Integrationsreferat war einer der wenigen Referate, die nicht von der Bürgermeisterpartei SPÖ besetzt wurden, anscheinend war ihnen das Thema Integration zu heiß", erklärt Christian Seidl.

Ob es nach der Gemeinderatswahl wieder ein Integrationsreferat in Kapfenberg ab, hängt laut Seidl vom Gutdünken des Bürgermeisters ab, ein verpflichtendes Referat ist es nicht.

Als Referent war Christian Seidl der Abteilung Bürgerbüro und Sozialwesen mit der Leiterin Monika Vukelic-Auer zugeteilt. Gemeinsam hat man auch den Arbeitskreis Integration ins Leben gerufen. Dabei wurde ein Kapfenberger Integrationsbegriff erarbeitet, der sogar von der FPÖ unterschrieben wurde. Weiters wurden konkrete Pläne zur Unterstützung für Schulen und Kindergärten geschaffen und eine Petition zur Sprachförderung verfasst und eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit ausgearbeitet. "Mit dem Bürgermeisterwechsel – von Wegscheider zu Kratzer – wurde auch der Arbeitskreis abgeschafft. In Planung wäre noch ein Workshop für Gemeinderäte zum Thema ,Flucht & Asyl' gewesen, um diesen tut es mir leid", sagt Christian Seidl.

Als positives Beispiel möchte Christian Seidl auch die Installierung eines Migrantinnenbeirates im Gremium des Gemeinderates sehen.

Viel Integrationsarbeit passiert bewusst oder unbewusst auch über den Sport: Zum Beispiel die Veranstaltung "Sport und Integration" mit den Kapfenberger Vereinen oder dass der "Afrikanische Integrationsverein" mit dem KSV Fußball zusammengebracht wurde. "Für mich ein besonderes Highlight war das Fußballmatch zwischen dem Afrikanischen Integrationsverein und den Diemlacher Altherren", so Christian Seidl.

Seine Empfehlung: "Integration muss in allen Ebenen einer Stadt eine Rolle spielen. Die gesamte Last darf man nicht einer einzigen Person – in diesem Fall der Leiterin des Bürgerbüros und Sozialwesen – umhängen. Der Bürgermeister sollte eine wichtige Leitfigur sein, er muss eine positive Richtung vorgeben."