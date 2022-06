Am morgigen Donnerstag, dem 23. Juni, trifft der Kapfenberger Gemeinderat zu einer neuerlichen Sitzung zusammen – mit großen Vorhaben und vielen Programmpunkten.



KAPFENBERG. Wenn der Kapfenberger Gemeinderat morgen Nachmittag zu einer weiteren Sitzung im Mehrzwecksaal im Rathaus zusammenkommt, dann gilt es einiges abzuarbeiten. Vier große Schwerpunkte hat Bürgermeister Fritz Kratzer gemeinsam mit dem SPÖ-Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat Gernot Leskovar bereits heute in Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt: den Ankauf der Schlemmer-Gründe sowie des Burgbergs rund um Burg Oberkapfenberg, die Änderung der Parkgebührenverordnung, die Einführung von Handyparken und den Beschluss des Energiekostenzuschusses.



Zukunftsweisende Investitionen



Wohl die finanziell gewichtigste Entscheidung im morgigen Gemeinderat wird der Beschluss zum Ankauf der Schlemmer-Gründe sowie des Burgberges, der sich im Besitz von Landesrat Hans Seitinger befindet. Die beiden Kauftätigkeiten passieren laut Bürgermeister Fritz Kratzer mit Weitsicht, denn: "Die Schlemmer-Gründe kaufen wir, weil hier in unmittelbarer Nähe der geplanten Pflege-FH großes Potenzial zur Erweiterung derselben besteht. Wir wollen einige Studiengänge vom jetzigen Standort in die Innenstadt holen; alle 1.000 Studenten können wir ohnehin nicht so einfach übersiedeln. Zusätzlich wollen wir für die künftigen Studenten hier einen Zugang zur Mürz schaffen." Kostenpunkt: rund 1,2 Millionen Euro.

Der Ankauf des Burgbergs kostet rund 200.000 Euro und erleichtert die Pflege und den Zugang für die Stadtgemeinde um ein Vielfaches.

Energiekostenzuschuss



Um der aktuell herrschenden Teuerung zumindest etwas entgegenzuwirken sind für einkommensschwache Haushalte 100 Euro als Energiekostenzuschuss vorgesehen; dafür wurden im Budget 60.000 Euro reserviert plus 10.000 Euro als Reserve für besondere Härtefälle. Anspruchsberechtigt sind all jene, die unter der Einkommensgrenze für die "AktivCard" liegen (1.187,25 für alleinstehende, 1.618,97 für Ehepaare und Erhöhungsbeitrag pro Kind von 250 Euro). "Wir können nicht alles abfedern, aber zumindest einen kleinen Beitrag leisten", so Kratzer.

Änderung der Parkgebührenordnung



Die Parkgebühren in der Stadt Kapfenberg wurden zuletzt im Jahr 2000 erhöht; jetzt ist es wieder soweit: Eine Stunde kostet künftig 70 statt 50 Cent, "die Zeiten für gebührenpflichtes Parken bleiben aber gleich", verspricht Gernot Leskovar. Ab 11. Juli soll in Kapfenberg auch Handyparken möglich sein, mit Hilfe einer eigenen App (EasyPark) kann so die Parkzeit auf die Minute genau abgerechnet werden.

Änderungen soll es jedoch bei den Befreiungsbestimmungen gelten: Die Parkgebühr für Fahrzeuge, die von Personen im diplomierten ambulanten Pflegedienst bei einer Fahrt zur Durchführung solcher Pflege gelenkt werden, sollen entfallen; die Fahrzeuge müssen jedoch mit einer entsprechenden Tafel gekennzeichnet sein. Entfallen soll dafür allerdings die bereits geltende Befreiung für Elektro-Fahrzeuge, da diese als Anreiz zur Anschaffung eines E-Autos nicht mehr erforderlich ist und so Parkflächen in der Innenstadt nicht blockiert werden sollen.

Endlich gibts wieder ein Ritterfest



Positive Nachrichten hatte Natalie Bauernhofer von der Veranstaltungsfront mit im Gepäck: mit dem zweitägigen Ritterfest auf Burg Oberkapfenberg am kommenden Wochenende kehrt die Faszination des Mittelalters wieder nach Kapfenberg zurück. Beginn ist jeweils um 11 Uhr.

An sechs verschiedenen Bühnen werden Ritter, Fahnenschwinger, Edelleute, Spielleute, Gaukler, Artisten und Tänzer aus zehn Nationen ihr Können unter Beweis stellen und das Publikum unterhalten. "Es gibt auch einige Neuerungen, so etwa ein eigenes Kinderprogramm auf dem Weg zum Loretohügel. Wir wollen das Fest einfach neu beleben", so Bauernhofer.

Wie gewohnt wird es einen Shuttlebus von der Altstadt rauf auf die Burg geben.

