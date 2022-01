Bei seinem Redaktionsbesuch in Bruck ließ Landesrat Johann Seitinger mit einem neuen Projekt aufhorchen: Am Gelände der Landwirtschaftlichen Fachschule Hafendorf in Kapfenberg soll schon bald ein Bildungszentrum entstehen.



Dass die Fachschule Oberlorenzen und die Fachschule Hafendorf fusionieren, ist schon länger bekannt. Dass am Schulgelände in Hafendorf jedoch noch viel Größeres entstehen soll, damit überraschte Landesrat Johann Seitinger bei seinem gemeinsamen Besuch mit LAbg. Cornelia Izzo in der Redaktion der Woche Bruck am vergangenen Montag. "Auf der Wiese neben dem Bundesgymnasium wird das Polytechnikum und die Volksschule Hafendorf neu gebaut, es entsteht gemeinsam mit der Fusion der Fachschule Oberlorenzen mit der Fachschule Hafendorf dort dann ein richtiges Bildungszentrum", so der Landesrat. Denn auch die Fachschule Hafendorf wird um einen Schwerpunkt erweitert: "Es gab dort die Idee für einen Schulversuch der Caritas in Richtung Pflegefachassistenz. Diese Schule hätte nach fünf Jahren mit der Matura abgeschlossen und wir hätten dafür ein Internat um 14 Millionen Euro errichtet. Weil das ganze aber nach drei Jahren erstmals evaluiert und dann bei Unrentabilität unter Umständen wieder eingestellt werden hätte können, war uns das zu unsicher. Und weil dir das Thema Pflege aus dem Gesamtkonzept nicht ganz ausklammern wollten haben wir haben beschlossen, das Pflegethema auf andere Art und Weise zu integrieren", so Seitinger.

Ausbildung zur Pflegeassistenz



Weil es rundherum an Pflegekräften mangelt, wird man am Standort Hafendorf eine dreieinhalbjährige Ausbildung zur Pflegeassistenz anbieten. "Es ist ganz wichtig, dass wir mehr Pflegekräfte finden, die am Bett, d.h. direkt am Patienten arbeiten, daher die Idee mit diesem Schwerpunkt. Wir haben hier außerdem die Möglichkeit, eine Kooperation der Schulen untereinander zu schaffen, was bspw. die gemeinsame Nutzung von Räumlichkeiten betrifft; genauso wäre es möglich, für das Bildungszentrum auszukochen oder dass die Schüler der anderen Schulen von der landwirtschaftlichen Fachschule in Bezug auf das Thema Ernährung und Lebensmittel profitieren", so der Landesrat.

Für die Fusion der beiden Fachschulen ist im nächsten Jahr ein Neubau der Verarbeitungsstätten sowie der Werkstätten geplant. "Das brauchen wir unbedingt für die Ausbildung unserer Facharbeiter", erklärt Seitinger. Kostenpunkt: rund 20 Millionen Euro.

Die Planungsarbeiten für das neue Bildungszentrum sollen noch heuer finalisiert werden; der Landesrat rechnet damit, im nächsten Jahr mit dem Bau beginnen und bereits 2024 einziehen zu können.

Energie-Raumplanung für Gemeinden



Ein weiteres spannendes Thema hatte Seitinger bei seinem Besuch mit im Gepäck: die verpflichtende Energie-Raumplanung für Gemeinden: "Jede Gemeinde muss sich in Zukunft überlegen, was in Bezug auf erneuerbare Energie bereits vorhanden ist und was möglich wäre, d.h. die Gemeinden sind gefordert, über ihre Energieversorgung nachzudenken. Unser Ziel ist es, dass in zwei Jahren jede Gemeinde über diese Energie-Raumplanung verfügt, denn es ist ja auch interessant, hier selbst mitzugestalten. Und jeder soll davon profitieren, denn das ganze ist unter Bürgerbeteiligung geplant, d.h. die Planung muss so aufgestellt sein, dass sie für alle nutzbar ist", so Seitinger.