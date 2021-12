Radverkehr, Klimaschutz und vor allem das Budget standen im Mittelpunkt der letzten Brucker Gemeinderatssitzung im Jahr 2021, an deren Anfang Karl Heinz Müller (SPÖ) als neuer Gemeinderat angelobt wurde.

"Die Budgets für 2022 und 2023 sind schwierig", sagte Bürgermeister Peter Koch. Im Ergebnishaushalt fehlen 3,2 Millionen Euro. Im Finanzierungshaushalt sorgen ein Plus in der operativen Gebarung (2,4 Millionen) und ein Minus in der investiven Gebarung (7,4 Millionen) für einen Fehlbetrag von 5 Millionen Euro für 2022. "Hart und schwierig, auch wegen Corona", betonte auch Finanzreferent Werner Anzenberger, "wir bekommen vom Bund nicht das, was wir brauchen."

Die größten Ausgaben

Die kommenden größten Ausgaben liegen beim Neubau der Mittelschule (24 Mio. Euro), dem Ressourcenpark (2 ,2 Mio. €), der Sanierung von Gemeindewohnungen (1, 15 Mio.), Straßensanierungen (650.000), Brückenbauten (650.000), Radwege (700.000) und einem Fahrzeugankauf für die Freiwillige Feuerwehr(580.000 Euro). Daneben muss ein Sparprogramm konsequent fortgeführt werden.

Heftige Kritik

Heftig fiel die Kritik aller Oppositionsparteien aus, die die 'Zustimmung zum Budget verweigerte. Helmut Sommer (ÖVP) sagte: "Das wahre Ausmaß des finanziellen Desasters ist vielen unklar. Wir schenken dem Budgetvorschlag keinen glauben." Auch die FPÖ nicht. "Bruck braucht einen Krisenmanager", so Raphael Pensl. "Es fehlt ein Masterplan, wir sind pleite", waren die harschen Worte Jürgen Klösch (KPÖ).

Rad und Klima

Hoch gingen die Wogen auch beim Thema Rad, das Verkehrskonzept sieht ja einen Radweg gegen die Einbahn in der Herzog-Ernst-Gasse vor. Zu diesem Thema wird eine weitere Stellungnahme aus verkehrsplanerischer Sicht eingeholt.

Buck, Kapfenberg und Tragöß-St. Katharein schlossen sich zur Klima- und Energiemodellregion „StadtLandSee“ zusammen. Dazu gibt es öffentlich-rechtliche Partnerschaften, die man mit dem Klima- und Energiefonds eingehen kann, um mehr Fördermittel für Klimaschutzprojekte zu lukrieren.