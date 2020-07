SPÖ Pernegg mit neuer Führung

Stefan Cziep ist neuer geschäftsführender Ortsparteivorsitzender der SPÖ-Pernegg, nachdem sich Norbert Dietel nach dem enttäuschenden Gemeinderatswahlergebnis entschlossen hat, all seine Funktionen zurückzulegen.

Die SPÖ wird bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung auf den ihr zustehenden Sitz im Gemeindevorstand Günter Zimmermann als Gemeindekassier vorschlagen. Der Techniker Günter Zimmermann gehört dem Gemeinderat seit fünf Jahren an und war in der Gemeinde bisher im Bauausschuss und Prüfungsausschuss tätig. Als weitere SPÖ-Gemeinderäte werden Stefan Cziep und Alfred Pogner angelobt.