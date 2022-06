Nach 2 Jahren Einschränkungen und eingeschränkter Vereinstätigkeit ist der Trachtenverein Roßecker aus Bruck an der Mur hat heuer wieder zu internationalen Folklorefestivals als Botschafter der steirischen Volkskultur eingeladen. Anlässlich des 100-Jahr Jubiläums des Volks- und Gebirgstrachtenverein "Enzian" Bruck in der Oberpfalz konnte der Brucker Trachtenverein echtes steirisches Brauchtum vom 16. bis 19. Juni beim Oberpfälzer Gautrachtenfest präsentieren. Im Zuge dieses Jubiläums wurde auch das gesamtdeutsche Trachtenfest, welches nur alle 4 Jahre stattfindet, abgehalten. Seit den 1970er Jahren verbindet die Roßecker eine enge Freundschaft zu bayrischen Trachtenvereinen und so wurde man auch auf dieses Jubiläum aufmerksam. Als einziger Teilnehmer Österreichs präsentierte man mit 40 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Bruck an der Mur, die Steiermark und österreichische Volkskultur in der Oberpfalz.



Über 140 Trachtenvereine und mehrere tausend Trachtenvereinsmitglieder aus ganz Deutschland, Bayern, Tschechien, den USA und Österreich haben vom 15. bis 19. Juni 2022 in Bruck in der Oberpfalz das Deutsche Trachtenfest gefeiert.

Am Samstag traten auf fünf Bühnen in der Innenstadt von Bruck verteilt die Tanzgruppen auf, die aus ganz Deutschland, von Sylt bis hin zum Allgäu, angereist waren. Ebenso präsentierten die Roßecker Tänze und Schuhplattler aus der Steiermark.

Seinen Höhepunkt erreichte das Fest am Sonntag mit einem Festumzug aller Trachten- und Musikgruppen. Ab 8 Uhr morgens wurden alle Vereine mit Musik von den Unterkünften abgeholt und zur Festmesse gespielt. Anschließend formierte sich der Festzug mit 5000 Teilnehmern. Schirmherr Ministerpräsident Dr. Markus Söder, der Bayerische Heimat- und Finanzminister Albert Füracker, der Präsident des Deutschen Trachtenvereins Knut Kreuch, der Landesvorsitzende des Bayerischen Trachtenverbandes Günther Frey, Bürgermeisterin Heike Faltermeier und der Festleiter und Vorsitzende des Trachtenvereins Enzian Bruck, Jürgen Hofmann, führten den Festzug an.

Zurück am Festzelt beeindruckte ein Spalier von mehr als 130 Fahnen, die trotz enormer Hitze von ihren Trägern schwingend in das Festzelt getragen wurden. Die Masse der Fahnen bot eine überwältigende Kulisse, als Ministerpräsident Söder seine Festansprache hielt und sich in das goldene Buch der Stadt Bruck eintrug.

Wie wahr die Feststellung des Präsidenten des Deutschen Trachtenverbandes Knut Kreuch: "Noch nie war uns die Tracht so nah wie in diesen Tagen. Sie klebt uns förmlich am Körper."

Der Landesvorsitzende des bayerischen Trachtenverbandes, Günter Frey, freute sich darauf ganz besonders: "Das ist eben schön, weil wirklich ganz Deutschland, alle Bundesländer, vertreten sind!"

„Schön, dass auch die Steiermark mit unseren namensverwandten Trachtenfreunden aus Bruck an der Mur bei uns vertreten sind“ freute sich die Bürgermeisterin von Bruck Heike Faltermeier, die von den Roßeckern umgehend nach Bruck an der Mur eingeladen wurde und gerne in die Steiermark kommen wird.

Nach vier Tagen mit Ausflügen, Auftritten, Besichtigungen und Teilnahme am Trachtenfest traten die Roßecker dann am Sonntagnachmittag (etwas erschöpft und durchgeschwitzt!) die Heimreise an, beeindruckt von einem herrlichen Fest und stolz darauf, Österreich, die Erlebnisregion Hochsteiermark, die Stadt Bruck an der Mur und die österreichische Trachtenbewegung würdig vertreten zu haben!

Dies war die erste große Auslandsfahrt in diesem Jahr. Ein weiterer Höhepunkt wird die Teilnahme am 56. Folklorefestival in Zagreb sein. 12 Gruppen aus den ehemaligen Ländern der Habsburgermonarchie werden dabei Schuhplattler- und Werbetänze in Kroatien präsentieren. Die Roßecker werden dabei Österreich auch offiziell bei einer Livefernsehsendung des kroatischen Staatsfernsehen repräsentieren.