Die Friedenslicht-Aktion, welche vor 35 Jahren ins Leben gerufen wurde, die von Weihnachten kaum wegzudenken ist, fand auch in diesem Jahr unter durch die Pandemie geschaffenen, erschwerten Bedingungen bei der Freiwilligen Feuerwehr Kapfenberg-Hafendorf statt. Durchgeführt wurde diese Aktion traditionell durch die Feuerwehrjugend, unter Aufsicht von LM d. V. Tanja Wagner. Eine Abholmöglichkeit bestand zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr.

Im Jahr 1986 wurde das Friedenslicht erstmalig in Österreich verteilt und dient seither als Transporteur der Weihnachtsbotschaft. Entzündet wird es am Ursprungsort des Weihnachtsfestes: In Bethlehem, wo der Überlieferung nach das Christkind geboren wurde.

In diesem Jahr wurde es von der neun Jahre alten Rianna Danho entzündet und anschließend zum ORF Oberösterreich, nach Linz überstellt. Von Linz aus wird das Friedenslicht in über 30 Länder verteilt und leuchtet am Weihnachtsabend dann für zahlreiche Menschen.

@ffhafendorf auf Instagram

@ffhafendorf auf Facebook

@ffhafendorf auf Twitter

www.feuerwehr-hafendorf.at