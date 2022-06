Zum dritten Mal nach 2017 und 2019 hat Transparency International Austria (TI) die Transparenz der heimischen Kommunalverwaltung unter die Lupe genommen. So wurden 82 der einwohnerstärksten Gemeinden nach 50 Kriterien beurteilt. Für Bruck an der Mur wird das Ergebnis wohl ein Ansporn sein, hat man sich doch auf Platz 69 eingefunden.

Bruck/Mur. „Es ist viel Luft nach oben, so erreichten wir nur 30,12 von 100 möglichen Punkten. Das ist ein klarer Arbeitsauftrag, brauchen wir doch eine bessere Nachvollziehbarkeit bei diversen Vergabekriterien rund um Gemeindewohnungen, Subventionen und Fördermittel,“ plädiert Gemeinderat Sebastian Wintschnig seitens NEOS nach Veröffentlichung des Berichts, und appelliert an die Stadtregierung, „die transparenteste Gemeinde Österreichs zu werden“.

Das Gremium von Transparency International hat sich zwischen April 2021 und Februar 2022 ganz genau angesehen, was in den Kommunen veröffentlicht wird, transparent und nachvollziehbar für die Bürgerinnen zugänglich ist und was eben nicht. Als gemeinnützige und parteipolitisch unabhängige Bewegung hat man sich dem globalen Kampf gegen Korruption verschrieben. Mithilfe der Evaluierung möchte man die österreichische Integrität stärken und laufend verbessern.

Wie steht es ums Budget, die Finanzen und das Rechnungswesen. Wie werden Beschlüsse in Gremien wie dem Gemeinderat gefasst und dokumentiert, wo ist dies einsehbar? Wie steht es um den Personalaufnahmeprozess der Gemeinde? Wie um die Vergabe von Plätzen bei Gemeindewohnungen? Die Nachvollziehbarkeit des öffentlichen Vergabe- und Beschaffungswesens, sowie Raumordnung und politische Strategien sind ebenso Thema wie Subventionen und Fördermittel oder der Verkauf öffentlichen Eigentums.

Im österreichischen Vergleich gibt es ein Ost-West Gefälle. Angeführt wir das Ergebnis von der Bundeshauptstadt Wien. Doch auch Graz auf Platz 3 oder Leoben auf Platz 17 dürften ein regionaler Motivator sein, den BürgerInnen und MitarbeiterInnen der Stadtgemeinde entsprechende Informationen zur Verfügung zu stellen.

Ein Beispiel von Transparenz ist jedenfalls die Gemeinderatsitzung, die am kommenden Donnerstag ab 16h wieder live per Stream auf der Website der Stadt mitverfolgt werden kann. Diese ist im Beobachtungszeitraum in aktueller und neuer Version online gegangen. Die genaue Auswertung samt Punktevergabe wurde von Transparency International Austria publiziert und kann online je Gemeinde in den Detailergebnissen eingesehen werden.

Gesamtbericht von Transparency International