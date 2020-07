Kapfenberg blieb im Nachtragsspiel gegen Wacker Innsbruck unter Neo-Trainer Vladimir Petrovic sieglos. Der Ex-Kapfenberger Stefan Meusburger besiegelte mit einem späten Tor nach einem Eckball die 2:3-Heimniederlage der Falken. Zweimal hatte die KSV-Elf einen Rückstand aufgeholt, für einen Punktezuwachs sollte es aber nicht reichen.

FUSSBALL 2. LIGA. Nach turbulenten Tagen – falsche Interpretation der Covid-19-Testungen, Abgang von Cheftrainer Kurt Russ und zwei witterungsbedingten Spielverschiebungen – konnten die KSV-Falken unter Interimstrainer Vladimir Petrovic im Fekete-Stadion endlich wieder in den Matchmodus umschalten. Im Nachtragsspiel gegen den FC Wacker Innsbruck beherrschten die Tiroler die erste Spielhälfte und gingen bereits in der Anfangsphase in Führung: Murat Satin köpfelte nach Pass von Robert Martic zum 0:1 ein. In der 13. Spielminute traf Michael Wildbacher mit einem Schuss aus zehn Metern zum 1:1 für Kapfenberg.

Die gegenüber dem Heimspiel gegen Horn nur in einer Position veränderte KSV-Elf (Kapitän Matja Horvath ersetzte Davor Tomic in der Startelf) kam offensiv wenig zur Geltung. Die Tiroler erarbeiteten sich zahlreiche Tormöglichkeiten, scheiterten aber im Abschluss oder an KSV-Torhüter Mario Zocher.

Siegestor in der 87. Spielminute

Bei Kapfenberg ersetzte nach der Halbzeitpause Leo Mikic den Torschützen Wildbacher. Und wieder ein schnelles Tor der Innsbrucker: Nach einem Querpass von Elvin Ibrisimovic erzielte Alexander Joppich das 1:2 (48.). Die Kapfenberger Antwort folgte bald: Der eingewechselte Mikic knallte den Ball von der linken Straufraumgrenze zum 2:2 ins Netz (56.). Die Falken bekamen Oberwasser: Okan Ekmekci knallte einen Freistoß ans Außennetz (66.), ein Schuss von Marvin Hernaus wurde von der Innsbrucker Verteidigung abgeblockt (68.).

Ausgerechnet ein ehemaliger KSV Spieler erzielte den Siegestreffer der Tiroler: Der bei Standardsituationen stets gefährliche Stefan Meusburger traf nach einem Eckball von Raphael Gallé per Kopf zum 2:3-Endstand (87.).

Wer hat Qualität für die 2. Liga?

Neo-Trainer Valdimir Petrovic: "Es war auch für mich schwierig, nach den turbulenten Wochen die Mannschaft auf das Spiel vorzubereiten. In der ersten Halbzeit hatten wir Glück, nicht weiter in Rückstand zu geraten. Nach dem Seitenwechsel kamen wir besser ins Spiel, wir haben alles probiert und alles gegeben, aber das war heute gegen Innsbruck nicht genug. Es ist nicht das erste Mal, dass wir ein Match wegen eines späten Treffers verlieren, aber so ist eben Fußball. Ich werde weiter auf die jungen Spieler setzen, sie können am Freitag im Heimspiel gegen Lustenau zeigen, dass sie Qualität für die 2. Liga haben."

Daten & Fakten

26. Runde Hpybet 2. Liga, Nachtragsspiel: KSV 1919 vs. Wacker Innsbruck, Dienstag, 14. Juli 2020 – 18:30 Uhr, Franz-Fekete-Stadion, 2:3 (1:1), Schiedsrichter: Florian Jandl



Torfolge:

0:1 (6.) Satin

1:1 (13.) Wildbacher

1:2 (48.) Joppich

2:2 (56.) Mikic

2:3 (87.) Meusburger

Gelbe Karten: Gschiel bzw. Hupfauf, Joppich, Behounek

KSV: Zocher – Sarac, Kvakic, Steinlechner, Gschiel – Horvat, Staber (58. Ekmekci) – Eloshvili (72. Thürschweller), Skvorc (58. Komolafe), Wildbacher (46. Mikic) – Hernaus (72. Omic)

Wacker Innsbruck: Eckmayr – Joppich (78. Köchl), Behounek, Meusburger, Hupfauf (78. Kofler )– Martic (64. Conte), Satin, Gallé – Wallner, Zaizen (29. Ibrisimovic), Faleye (29. Mandl)



Die nächsten Spiele:

28. Runde: Freitag, 17. Juli, 18.30 Uhr: KSV 1919 vs. SC Austria Lustenau

29. Runde: Freitag, 24. Juli, 18.30 Uhr: FAC Wien vs. KSV 1919

30. Runde: Freitag, 31. Juli, 20.30 Uhr: KSV 1919 vs. Young Violets Austria Wien

Der Nachtragstermin für das abgesagte Steirerderby GAK vs. KSV 1919 steht noch nicht fest.