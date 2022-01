Am Sonntag fanden im BSFZ Schielleiten die steirischen Hallenmeisterschaften der Masters mit obersteirischer Beteiligung statt.

Rund 50 Athleten traten in diesem Jahr zwischen der Altersklasse 35-85 im Kugelstoß, Weitsprung und über 50-Meter-Lauf an. StLV-Masterreferent Klaus Müller (ATG) durfte sich erstmalig in der M80 Klasse versuchen und erzielte mit 11,08m einen steirischen Hallenrekord in dieser Klasse.

StLV Masterreferent Klaus Müller beim Kugelstoßen.

Foto: Hannes Riedenbauer

Die vier Teilnehmer des Atus Bruck erreichten sieben Stockerlplätze in den Disziplinen 50m Lauf, Weitsprung und Kugelstoßen. Steirische Meister wurden Horst Stumpf (in den Disziplinen 50m und Weitsprung), Werner Höfler (Weitsprung), Gerhard Plank (Kugelstoßen) und Karl Heinz Hary (50m). Dazu gab es für Karl Heinz Hary noch zweimal die Silbermedaille.

Erfolgreich auch die Athleten des LCA Hochschwab. Meisterehren gab es für Michael Erwin Prügger, Podiumsplätze für Franz Pucher.

Bei den Damen heimste Christa Maria Triebl für den PSV Leoben Landesmeistertitel ein.

