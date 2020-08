Keine Meisterschaft, keine Freundschaftsspiele, kein Training – Corona zwingt heuer die Upper Styrian Rhinos in die Knie – aber unterkriegen lassen sich die American Footballer nicht. "Wir müssten zumindest hundert Personen testen lassen, das ist finanziell nicht machbar", sagt Adi Zenz, der sportliche Leiter, "zudem wäre das menschliche Risiko bei einer eventuellen Quarantäne viel zu groß. Die Vernunft hat gesiegt. Auch wenn ein wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Schatten bleibt, wir hoffen auf 2021." Bis dahin wird eifrig gearbeitet – am neuen Design, Jerseys, Marketing. "Wir brauchen solche Vereine wie euch", sagte der Brucker Bürgermeister Peter Koch, der von den Rhinos ein tolles Actionbild überreicht bekam, bei der Bekanntgabe des Status quo. Die Footballer zeigten sich ja in ihrer fünfjährigen Geschichte nicht nur sportlich von ihrer besten Seite, sondern beweisen auch mit zahlreichen Charity- und Präventionsaktionen, die heuer fortgesetzt werden, sehr viel Herz.

Kampf-, Jugend- und Damenmannschaft sind vorerst auf Eis gelegt – unter strengen Auflagen dürfen die DCB Butterflys, die Cheerleader, trainieren. Und wollen den Meistertitel nach Bruck holen.