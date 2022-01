Die Pause in der Tischtennis-Bundesliga der Herren ist vorbei.

Am Samstag, 8. Jänner, empfangen David Vorcnik und Co. ab 15 Uhr Wiener Neustadt in der Rückrunde der 1. Bundesliga. Gegen den Titelaspiranten (aktuell Tabellendritter) sind die Kapfenberger, die auf Rang sieben liegen, krasser Außenseiter. Auch dieses Spiel aus dem Turnsaal der MS Körner am Schirmitzbühel wird im Livestream übertragen.