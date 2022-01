Eigentlich kommt er aus der Leichtathletik, stieg im Bob-Sport zunächst als Anschieber ein. Jetzt feierte der Steirer Jakob Mandlbauer aus Mürzzuschlag aber als Pilot seinen ersten großen Erfolg.

Er war mehrfacher Meister in der heimischen Leichtathletik-Meisterschaft, unter anderem U18-Champion in der Steiermark im Mehrkampf, jetzt holte der 24-Jährige zusammen mit seinem niederösterreichischem Partner Daiyehan Nichols-Bardy die Bronzemedaille im U23-Zweierbewerb der Junioren-Weltmeisterschaft für das Bobteam Treichl in Innsbruck/Igls. Nur 0,85 Sekunden fehlten auf den Titel.

Auch Trainer Franz Josef Hofmann war überrascht: „Es ist erstaunlich. Jakob hat erst im Sommer richtig als Pilot begonnen. Da ist die Bronzemedaille ein überragendes Ergebnis."