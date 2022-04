Im zweiten Tennis-Match nach seinem Comeback darf sich Sebastian Ofner (ATP-Rangliste 226) über seinen ersten Sieg freuen.

MADRID: Der 25-jährige Steirer aus St. Marein/Mürztal gewann am Dienstag in der ersten Runde des mit 45.730 Euro dotierten ATP-Challenger-Turniers in Madrid mit 6:4, 6:4 gegen den israelischen Qualifikanten Yshai Oliel (ATP 334).

Ofner kehrte in der vergangenen Woche in Murcia nach einer siebenmonatiger Verletzungspause wegen einer Fuß-Operation wieder auf die Tour zurück.

