Dreifachtorschütze Marvin Hernaus und Assistgeber Leo Mikic drückten dem KSV-Spiel den Stempel auf: Die Kapfenberger schafften mit dem klaren 5:1-Heimsieg gegen USK Anif den Aufstieg in die zweite Runde des ÖFB-Cups.

FUSSBALL ÖFB CUP 1. RUNDE. „Wie weit wir schon sind und wo wir im Moment stehen, wird das Spiel zeigen. Aber eines ist klar: Heute zählt nur das Weiterkommen. Ausrutscher dürfen wir uns trotzdem keinen leisten. Die Hürde Anif müssen wir überwinden“, sagte KSV-Kapitän Matija Horvat vor dem Spiel.

Traumstart für Kapfenberg

Die von Neo-Trainer Abdulah Ibrakovic im 3:4:3-System aufs Feld geschickte KSV-Mannschaft hatte einen Traumstart: Marvin Hernaus erzielte – nach Paß von Leo Mikic – bereits nach 28 Sekunden das Führungstor zum 1:0.

Nach einem Schnitzer der Kapfenberger Abwehr gelang Anif relativ rasch der 1:1-Ausgleich (8.), die Salzburger kamen in Folge mehrmals gefährlich vor das KSV-Tor.

Hattrick von Marvin Hernaus

Die weiteren Treffer erzielten jedoch die Falken: Hernaus gelang ein lupenreiner Hattrick, nach knapp einer halben Stunde lautet der Spielstand 3:1. Immer kam die Vorlage von Leo Mikic, der auch beim 4:1 durch Dino Musija den entscheidenen Pass spielte (35.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Paul Mensah auf 5:1 (45.).

Überzeugende Leistung der Falken

Nach dem Seitenwechsel bemühten sich die Kapfenberger das Resultat zu halten, den KSV-Spielern merkte man an, dass sie mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Liga stecken. Anif konnte mehrere Möglichkeiten durch Simon Schilchegger, das Resultat noch zu verschönern, nicht nützen.

Fazit: Kapfenberg schaffte mit einer überzeugenden Leistung – vor allem in der ersten Spielhälfte – den Aufstieg in die zweite Cuprunde.

Daten & Fakten

1. Runde UNIQA-ÖFB-Cup, Freitag, 28.08.2020 – 19:30 Uhr: KSV 1919 vs. USK Anif 5:1 (5:1), Franz-Fekete-Stadion 250, SR Gmeiner

Torfolge:

1:0 (1.) Hernaus

1:1 (8.) Lürzer

2:1 (22.) Hernaus

3:1 (29.) Hernaus

4:1 (35.) Musija

5:1 (45.) Mensah

Gelbe Karten: Hausberger (Anif)

KSV: Giuliani – Kvakic, Cetina, Steinlechner – Mikic (77. Wildbacher), Staber (87. Omic), Horvat, Gschiel (87. Graschi) – Musija (77. Eloshvili), Hernaus (67. Bacher), Mensah

Anif: Stadlbauer – Windhager, Zschock, Hausberger, Strauss – Briedl, Höltschl, Resch – Savic, Lürzer, Schilchegger