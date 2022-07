Bei den Special Olympics im Burgenland konnten die Sportler und Sportlerinnen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag insgesamt 28 Medaillen mitheimbringen: elf Mal Gold, sieben Mal Silber, und zehn Mal Bronze. Die Teilnehmer kamen vom Pius-Institut in Bruck, von der Lebenshilfe Buck-Kapfenberg und von der Lebenshilfe Soziale Dienste. Allein vom Verein Sportbündel in Kapfenberg nahmen 39 Sportler:innen teil.

BRUCK-MÜRZZUSCHLAG. Die achten Nationalen Special Olympics Sommerspiele, die erstmals im Burgenland ausgetragen wurden, waren ein Fest, das alle Herzen berührte und emotional bewegte: Mehr als 2.000 Medaillen wurden bei Österreichs größter Sport- und Sozialveranstaltung vergeben und nicht zuletzt rund 800 Volunteers trugen dazu bei, dass die Sommerspiele 2022 ein unvergessliches emotionales Erlebnis für alle Beteiligten waren.

Das erfolgreiche Sportbündel-Team bedankt sich bei Partnern und Sponsoren, die die Teilnahme an den Sommerspielen im Burgenland ermöglichten.

Foto: Verein Sportbündel

hochgeladen von Markus Hackl

Rundherum strahlende Gesichter, eine überwältigende Stimmung und Gänsehautmomente, die wohl ewig in Erinnerung bleiben werden – all das konnte man in Oberwart, Pinkafeld, Stegersbach, Parndorf und Großpetersdorf hautnah erleben.

Bewerbe in 15 Sommersportarten wurden in vier Tagen ausgetragen. Zusätzlich wurden den Besten in jeder Sportart der Titel „Österreichischer Meister“ verliehen. Und einmal mehr zeigte sich dabei eindrucksvoll, wie Sport als verbindendes Glied zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung funktionieren kann. An jeder Sportstätte wurden die SportlerInnen frenetisch angefeuert, bei jeder einzelnen Siegerehrung herrschte trotz sengender Hitze Volksfeststimmung pur.

Peter Petritsch bekam für seine schnelle Zeit über die 25 Meter Brust auch eine BSO-Medaille in Bronze verliehen.

Foto: Special Olympics

hochgeladen von Markus Hackl

Erfolgreiche Sportler aus Bruck-Mürzzuschlag

Höchst erfolgreich war zum Beispiel Schwimmer Peter Petritsch vom Kapfenberger Verein Sportbündel, er gewann gleich zweimal Gold und bekam für seine schnelle Zeit über die 25m Brust auch eine BSO-Medaille in Bronze – die schnellsten wurden als Österreichische Meister und bekamen BSO-Medaillen in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet.

Für die Steiermark übernahmen die Sportlerinnen Sandra Steyrer aus Bruck und Alexandra Leitgeb sowie der Grazer Sportstadtrat Kurt Hohensinner und Gemeinderätin Conny Leban-Ibrakovic die Special-Olympics-Flagge, denn die nächsten Nationalen Winterspiele werden 2024 in Graz und einem zweiten Austragungsort in der Obersteiermark (wird demnächst festgelegt) abgehalten.

Patrick Krinner aus Frohnleiten vom Verein Sportbündel sicherte sich die Goldmedaille im Tennis.

Foto: GEPA pictures/Special Olympics

hochgeladen von Markus Hackl

Goldmedaillengewinner sind:

• Daniel Brandner aus der Breitenau vom Verein Sportbündel im Schwimmen;

• Gerhard Graf aus Aflenz (Sportbündel) im Radsport;

• Sandra Hansmann aus Neuberg (Pius Institut) im Schwimmen;

• Sabrina Hollerer aus Kapfenberg (Sportbündel) im Schwimmen;

• Patrick Krinner aus Frohnleiten (Sportbündel) im Tennis;

• 2 x Gold: Peter Petritsch aus Kapfenberg (Sportbündel) im Schwimmen;

• Anita Schadl aus Kapfenberg (Lebenshilfe Bruck-Kapfenberg) in MATP;

• Werner Schager aus Gußwerk (Pius Institut) in MATP;

• Festim Sopjani aus Kapfenberg (Lebenshilfe) in MATP;

• Renate Wasserburger aus Kapfenberg (Sportbündel) im Tennis.

Silbermedaillen gab es für:

• Sandra Dumitraschkewitz aus Bruck (Sportbündel) in der Leichtathletik;

• Lisa Münzer aus Langenwang (Sportbündel) im Schwimmen;

• Doris Pirker aus Bruck (Lebenshilfe) in MATP;

• Daniel Schaberreiter aus Kindberg (Sportbündel) im Tennis;

• Patrik Wöls aus Thörl (Sportbündel) im Tennis;

• Team Sportbündel 2 in der Schwimm-Staffel;

• Team Sportbündel im Stocksport-Mannschaftsbewerb.

Silber gab es für Patrik Wöls aus Thörl (Sportbündel) im Tennisbewerb.

Foto: Special Olympics

hochgeladen von Markus Hackl

Bronzemedaille gab es für:

• Georg Allmayer aus Kapfenberg (Pius Institut) im Schwimmen;

• Daniel Brandner aus der Breitenau (Sportbündel) im Schwimmen;

• Sandra Dumitraschkewitz aus Bruck (Sportbündel) in der Leichtathletik;

• Bettina Gutmann aus Bruck (Sportbündel) im Tennis;

• Eva Hitzelberger aus Kindberg (Lebenshilfe) in MATP;

• Lisa Münzer aus Langenwang (Sportbündel) im Schwimmen;

• Helmut Schantl aus Oberaich (Pius Institut) im Stocksport;

• Sandra Steyrer aus Bruck (Pius Institut) in MATP;

• Tanja Zink aus Kapfenberg (Lebenshilfe) in MATP;

• Team Del Fabro, Paszicsneyek (Lebenshilfe Soziale Dienste) im Paar-Tanzsport.

BSO-Bronze gab es für:

• Daniel Brandner aus der Breitenau (Sportbündel);

• Lisa Münzer aus Langenwang (Sportbündel);

• Peter Petritsch aus Kapfenberg (Sportbündel);

• Sandra Steyrer aus Bruck (Pius Institut);

• Team Sportbündel 1 in der Schwimm-Staffel.

Das könnte dich auch interessieren:

Generationencafe ist eröffnet