Drei Basketball-Saisonderbys konnte Kapfenberg heuer für sich entschieden, das vierte (und vorerst letzte) in der Zwischenrunde ging an UBSC Graz. Ab Sonntag geht es ins Viertelfinale.

Graz. Die Bulls mussten im Sportpark Graz ohne die angeschlagenen Tobias Schrittwieser und Milos Grubor antreten und liefen in der ersten Halbzeit stets einem Rückstand nach. Mit einem 11:2-Run kam man zwar wieder bis auf drei Punkte heran. Das bessere Ende aber hatte UBSC mit 97:82.

Beste Werfer: Haynes 28, Varner 21, Applewhite 14; Thornton 27, Scott und Krstic je 14, Matic 13.

UBSC-Coach Erwin Dragsic.

Foto: GEPA

hochgeladen von Siegfried Endthaler

Die Trainerstimmen zum Spiel

Ervin Dragsic, Coach UBSC: „Gratulation an meine Mannschaft, wir haben noch bis zur letzten Runde auf Sieg gespielt. Natürlich sind wir sehr zufrieden, weil wir das Derby gewonnen haben. Jetzt müssen wir uns gut auf die Play-offs vorbereiten.“

Kapfenbergtrainer Michael Schrittwieser

Foto: GEPA

hochgeladen von Siegfried Endthaler

Michael Schrittwieser, Coach Bulls: „Gratulation an den UBSC Graz zum ersten, verdienten Derby-Sieg. Wir haben heute nicht die Leistung abgerufen, die wir im Normalfall können."

So geht es weiter

Am Sonntag beginnen die Viertelfinal-Play-offs ("best of five"). Die Grazer treffen dabei auf St. Pölten, die Kapfenberg Bulls auf Oberwart. Die weiteren Duelle lauten Vienna - Traiskirchen und Gmunden - Wels.



Das könnte dich auch interessieren:

Ein neuer Goalie für die BT Füchse