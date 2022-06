Funktionärswechsel im Sportverein Breitenau

Nach 56-jähriger verdienstvoller Tätigkeit als Obmann und Präsident des SV Breitenau legte Karl Sitka seine Funktion zurück. Patrick Grasberger folgt ihm als Obmann nach.

BREITENAU. „Alles, was wir heute im Zusammenhang mit dem Sport in der Breitenau sehen, sei es der Fußballplatz mit den Tribünen und dem Sportheim, sei es der Eislaufplatz mit dem Sportheim und dem Fitnessraum, sei es die Asphaltanlage oder die Tennisplätze, es ist eng dem Wirken des Langzeitobmannes zu verdanken“, sagte Bürgermeister Alexander Lehofer in seinen Grußworten bei der Jahreshauptversammlung des SV Breitenau.

Leider war es Karl Sitka aufgrund einer Verletzung nicht gegönnt, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen. Obmann-Stv. Philip Sitka leitete die Versammlung und Neuwahl, zu der als Ehrengäste neben dem Bürgermeister, Vizebgm. Brigitte Hörmann, Gemeindekassier Martin Bodlos, Raiffeisenbank -Gebietsleiter Andreas Gosch, Ehrenobmann Siegfried Wiesenhofer und der älteste aktive Tischtennisspieler und erfolgreiche Staatsmeister Franz Posch begrüßt wurden.

Neben vielen sportlichen Leistungen der neun Sektionen wurde Jakob Pessl aufgrund seiner Erfolge beim Schi-Bezirkscup und den steirischen Meisterschaften besonders geehrt.

Jakob Peßl zählt zu den großen Nachwuchshoffnungen in der Steiermark.

Foto: SV Breitenau

hochgeladen von Markus Hackl

Sportverein mit neuem Vorstand

Bei der Neuwahl des Vorstandes wurde Patrick Grasberger zum Obmann, Philip Sitka und Christian Höfler zu seinen Stellvertretern, Andrea Cantürk als Kassierin, Alexandra Steinler als Kassier-Stv. und Dominik Teuschl als Schriftführer gewählt.

Der neu gewählte Obmann gehört dem SVB seit 1986 an. Er versprach, mit seinem Team die erfolgreiche Jugendarbeit weiter zu führen. Dem scheidenden Vorstand mit Markus Pichler, Sonja Sitka, Hermine Wernbacher, Hubert Harrer und Karl Wetzelhütter wurde der Dank für das langjährige Wirken ausgesprochen.

Gedankt wurde neben den unterstützenden Mitgliedern auch der Marktgemeinde Breitenau, der RHI Magnesita, dem Betriebsrat der RHI, dem ADEG Markt Stofleth, dem Liftbetrieb Wiltschnigg, dem Waldpark Hochreiter, der Tankstelle Pichler und der Raiffeisenbankstelle Breitenau für die Unterstützung.

Text von Ernst Grabmaier

