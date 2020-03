Fußball wird für zwei Runden ausgesetzt

aus Bruck an der Mur

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus haben Auswirkungen auf die Fußball-Bundesliga. Die nächsten zwei Runden der obersten Spielklasse und der zweiten Liga werden vorerst ausgesetzt, wie die Liga mitteilte. Laut behördlichen Vorgaben hätten die Spiele ohne Publikum ausgetragen werden müssen.

Da Ende März eine Länderspielpause angesetzt ist, sind davon vorerst die Runden an den kommenden beiden Wochenenden betroffen - konkret die 23. und 24. Runde der Bundesliga bzw. die 20. und 21. Runde der zweiten Liga. Für KSV 1919 sind das die Partien am Sonntag bei Austria Klagenfurt und das Heimspiel am Samstag, 21. März, gegen Dornbirn.