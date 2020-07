Die stärksten Schwimmer der Sportvereinigung Leoben waren in Györ als einziger österreichischer Verein zu einem Meeting eingeladen – ein perfekter Vorbereitungswettkampf für die von 1. bis 5. August in Graz stattfindenden österreichischen Meisterschaften. Höhepunkte waren der neue österreichische Altersklassenrekord von Laura Paier mit 2:45,64 über 200 m Brust sowie das Vorrücken von Din Schlauer auf Platz zwei in der österr. Bestenliste der Jahre 2019/2020 über 100 m Freistil (56,56).

Linda Paier wurde über 200 m Brust in der all. Klasse Zweite und über 50 Vierte. Daniel Paier schlug mit starken persönlichen Bestzeiten über 400 Lagen auf Platz vier und über 200 m Lagen als Fünfter an. Hannah Welzel schwamm über 50 m Brust neue persönliche Bestzeit und auch die jüngste Schwimmerin im Team, Lilli Paier, schwamm zu zahlreichen persönlichen Bestzeiten.

Daniel und Linda Paier, Din Schlauer, Florjan Shurdhaj und Hannah Welzel werden die SV Leoben in Graz vertreten.