Wegen der unklaren Situation bei den österreichischen Hallenwettkämpfen in dieser Saison entschloss sich die Leichtathletik-Akademie Eisenstadt Freiluftveranstaltungen nach dem Motto "Best Weather Run" anzubieten.

Dabei wurden mehrere Wettkampftermine terminisiert, um je nach aktueller Wetterlage dann den besten Termin wählen zu können. Gleich der erste Versuch klappte und bot für drei KSV Athleten die Möglichkeit zur ersten Formüberprüfung. Bei den Frauen lief Bianca Illmaier über 2000 m in 6:50,25 min mit neuer persönlicher Bestleistung zum Sieg. Bei den Männern sorgten Fabian Ferk mit 5:46,03 Min und Daniel Karner, der um 31/100 Sekunden länger unterwegs war, ebenfalls über 2000 m mit persönlichen Bestleistungen für einen Doppelsieg