Bittere Derbyniederlage der BT-Füchse in der HLA-Meisterrunde.

Die Füchse mussten sich im Handballschlager der HLA-Meisterrunde in der Brucker Sporthalle im direkten Duell um Rang acht daheim der HSG (mit dem Ex-Brucker Rene Kramer als Trainer) hauchdünn mit 25:26 geschlagen geben. Der Siegestreffer für die Grazer fiel zwei Sekunden vor der Schlusssirene. Dabei lag die Heimelf in Hälfte zwei schon mit vier Treffern vorne,.