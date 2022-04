Kapfenberg musste sich in der Tischtennis-Bundesliga der Herren im letzten Spiel vor der Relegation auswärts bei Stockerau mit 1:4 geschlagen geben.

STOCKERAU/LINZ. Für den Ehrenpunkt dabei sorgte Simon Pfeffer. In der Tabelle war das Rang sieben. In den Relegationsduellen gegen Kuchl (T) geht es am 29. April und 1. Mai um den Klassenerhalt in der höchsten Liga.

Sebastian Haberl gewann seine Gruppe.

Foto: Heimrath

hochgeladen von Siegfried Endthaler

Nachwuchs in Linz

KSV-Junior Tobias Hold musste sich beim WIN-Nachwuchsturnier in Linz in seiner Gruppe mit dem achten Platz begnügen. Sein Vereinskollege Sebastian Haberl konnte die Gruppe drei für sich entscheiden. Emilio Wilding wurde in der sechsten Gruppe Dritter. Das Brucker Nachwuchstalent Dorotheea Alexandru belegte in Gruppe eins Platz acht.

