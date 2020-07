Nach der 0:6-Heimniederlage gegen Austria Lustenau bleibt Kapfenberg weiterhin abgeschlagener Tabellenletzter. Aus der Regionalliga gibt es aber wegen der abgebrochenen Meisterschaft keine Aufsteiger, daher steigt aus der 2. Liga kein Team ab.



FUSSBALL 2. LIGA. Das Match war bereits nach der ersten Spielhälfte entschieden: Die Gäste aus Vorarlberg waren spielbestimmend, hatten mehr Ballbesitz und erarbeiteten sich eine Reihe von Torchancen. Wallace Menses Dos Santos überlief auf der linken Seite die KSV-Abwehr und schoss nach einem Doppelpass mit Thomas Mayer zum 0:1 ein (30.). Kurz vor der Halbzeitpause erzielte der Ex-Kapfenberger Sebastian Feyrer nach einem Eckball von Mayer und einer Vorlage von Christian Schilling das 0:2 (44.). Zuvor hatte Ronivaldo (ebenfalls ein ehemaliger KSV-Spieler) nach Querpass von Wallace die große Möglichkeit auf einen weiteren Treffer der Lustenauer Mannschaft vergeben.

Bei Kapfenberg ging nach vorne wenig, das Stellungsspiel und die Offensivbewegung funktionierten schlecht.

Ein Debakel für Kapfenberg

Nach gut einer Stunde gab es die erste Torchancen der Kapfenberger, zweimal scheiterte der in der 53. Spielminute eingewechselte Okan Ekmekci (64., 68.), Christoph Graschi konnte Lustenau-Torhüter Domenik Schierl nicht bezwingen (68.). Die Tore erzielten die Lustenauer: Abermals Feyrer erhöhte nach Pass von Mayer auf 0:3 (74.), ebenfalls Mayer war Assistgeber für Ronivaldo, der ebenfalls in der 74. Spielminute auf 0:4 erhöhte. Ein gut platzierter Distanzschuss von Daniel Steinwender besiegelte die 0:5-Klatsche der KSV-Mannschaft. In der Nachspielzeit gelang Tobias Berger nach einem Stangenschuss noch daws Tor zum 0:6.

Daten & Fakten

28. Runde Hpybet 2. Liga: KSV 1919 vs. SC Austria Lustenau, Freitag, 17. Juli, 18.30 Uhr, Kapfenberg Franz-Fekete-Stadion 0:6 (0:2), SR Alan Kitas

Torfolge:

0:1 (30.) Wallace

0:2 (44,) Feyrer

0:3 (74.) Feyrer

0:4 (74.) Ronivaldo

0:5 (84.) Steinwender

0:6 (92.) Berger

Gelbe Karten: Graschi bzw Schilling

KSV: Zocher – Fina, Steinlechner (53. Ekzemekci), Cetina, Gschiel – Kvakic, Horvat (C) – Mikic (64. Omic), Komolafe (46. Skvorc), Wildbacher (46. Graschi) – Hernaus (64. Macher)

Austria Lustenau: Schierl – Lageder (87. Rauscher), Feyrer, Grujcic, Schilling (75. Avramovic) – Stumberger – Ranacher (75. Steinwender), Grabher, Wallace (80. Berger) – Mayer, Ronivaldo (C) (80. Osmani)

Die nächsten Spiele:

27. Runde, Nachtragsspiel: Mittwoch, 22. Juli, 20.25 Uhr: GAK vs. KSV 1919

29. Runde: Samstag, 25. Juli, 17 Uhr: FAC Wien vs. KSV 1919

30. Runde: Freitag, 31. Juli, 20.30 Uhr: KSV 1919 vs. Young Violets Austria Wien