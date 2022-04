Es kracht wieder einmal ordentlich im Gebälk des österreichischen Profifußballs. Während Zweitligist Kapfenberg die Lizenz für kommende Saison ohne Auflagen erhalten hat, müssen renommierte Vereine zittern.

WIEN. Die Bundesliga erteilte der Wiener Austria aus finanziellen Gründen keine Lizenz, dementsprechend wurde auch dem Zweitligisten der Austria, den Young Violetts, die Zulassung verweigert. Die Austria müsste, sollte sie die Lizenz doch noch erhalten, mit vier Minuspunkten in die kommende Meistrschaft starten und eine Geldstrafe von 20.000 Euro bezahlen. Ebenso ohne Lizenz stehen vorerst St. Pölten und die finanziell schwer angeschlagenen Innsbrucker da. Die Berufungsfrist gegen die Entscheidungen des Senat 5 endet am 21. April.

Ohne OÖ-Juniors

Sollten Innsbruck und St. Pölten (auch Young Violetts) mit ihren Einsprüchen keinen Erfolg haben, gäbe es in Liga zwei keinen Absteiger. Denn die OÖ-Juniors haben sich freiwillig entschieden, in der nächsten Saison nicht mehr in der Liga spielen zu wollen.

