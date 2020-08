Am Dienstag fanden die offenen steirischen Hindernismeisterschaften im Kapfenberger Franz-Fekete-Stadion statt. Nachwuchsmodellathletin Lotte Seiler glänzte dabei mit einer deutlichen Zeitverbesserung. Mit 10:45,52 Min. über die 3000 m Hindernisdistanz gewann sie nicht nur den Frauenbewerb, sondern verbesserte auch die von ihr gehaltenen steirischen Landesrekorde in der allgemeinen Klasse, der U23 und der U20 um rund 14 Sekunden. Damit setzte sie sich auch an die Spitze der österreichischen Jahresbestenliste.